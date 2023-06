Persona 5, un nuovo annuncio potrebbe essere imminente: ipotesi Summer Game Fest

La scorsa settimana, l'avvistamento di un dominio sospetto legato a Persona 5 - identificato come P5T - ha indotto i più ad aspettarsi l'annuncio di un nuovo spin-off del popolare JRPG. Atlus continua a tacere, ma intanto è emerso un ulteriore indizio a sostegno di tale ipotesi.

L'esistenza di un dominio non può in alcun modo rappresentare la conferma dell'esistenza di un videogioco, tuttavia è impossibile ignorare ciò che è accaduto nelle scorse ore. Come scoperto dall'utente di Twitter @MbKKssTBhz5 e prontamente riportato da Persona Central, il dominio P5T è stato aggiornato ieri 2 giugno 2023, dunque risulta essere chiaramente oggetto delle attenzioni di Atlus. A quanto pare, aggiornamenti del genere si sono già verificati in passato in prossimità degli annunci dei videogiochi della serie Persona e questo potrebbe non fare eccezione.

D'altronde, è impossibile ignorare il particolare tempismo con il quale stanno avvenendo i movimenti descritti. Mancano infatti pochissimi giorni alla messa in onda della Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley, uno degli show più attesi dell'estate videoludica, nonché quello che si preannuncia come il più ricco in assoluto, potendo vantare la partecipazione di 40 studi - tra i quali risulta essere confermato pur SEGA, compagnia madre di Atlus.

Siamo senza dubbio molto curiosi di scoprire quale altra strada potrebbe aver intrapreso Atlus con Persona 5, che in questi anni, a seguito del grande successo riscontrato, ha già ricevuto la riedizione Royal, delle rimasterizzazioni per le piattaforme di nuova generazione e svariati spin-off come Dancing Star Night, Strikers e The Phantom X.