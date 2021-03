Persona 5 arriva su Xbox? Jez Corden alimenta nuovamente i sospetti

Proprio come accaduto un paio di mesi fa, si torna a parlare del possibile approdo di Persona 5 su piattaforme Microsoft. Se già l'account di Xbox Game Pass aveva lasciato intendere qualcosa, ci ha pensato il solito Jez Corden di Windows Central ad alimentare ulteriormente i sospetti.

Sono davvero tanti i giocatori che vorrebbero vedere Persona 5, attualmente ancora un'esclusiva PlayStation, raggiungere anche le console Microsoft e Nintendo. I possessori di Xbox possono continuare a sperare, dal momento che l'insider Jez Corden sembra stia anticipando, seppur in modo molto discreto, delle novità in merito.

L'account Twitter HazzardoGamin ha condiviso la splendida opening cinematica di Persona 5, accompagnando il video con la seguente didascalia: "Spero che i giocatori Xbox possano presto giocare alla serie di Persona". Il cinguettio è stato commentato Jez Corden che, come potete osservare più in basso, ha semplicemente replicato con un eloquente sorriso. Difficile credere che possa trattarsi di una risposta casuale: che si tratti di un piccolo indizio nei confronti dell'arrivo di Persona su console Xbox?

Sebbene la maggior parte degli utenti speri ardentemente di poter mettere le mani su Persona 5 (che probabilmente verrebbe pubblicato nella sua edizione Royal), c'è da considerare l'ipotesi che Atlus effettui un ulteriore porting di Persona 5 Strikers, il titolo crossover con Dynasty Warriors già pubblicato come multipiattaforma su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Insomma, non ci resta che attendere pazientemente per scoprire se Microsoft ha davvero intenzione di stringere un accordo con SEGA per portare Persona su Xbox. Phil Spencer, del resto, ha sempre sottolineato come la sua intenzione fosse quella di consolidare i rapporti con gli sviluppatori orientali ed espandere maggiormente il marchio di Xbox in Giappone.