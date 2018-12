Persona 5 arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019?

L'arrivo di Joker nel roster di Super Smash Bros Ultimate ha dato il via ad una serie di speculazioni sul possibile debutto di Persona 5 su Nintendo Switch, voci che trovano parziale conferma nelle parole di MysticDistance, traduttore e collaboratore di siti come Persona Central e KHInsider.

Secondo le informazioni in possesso di MysticDistance, Persona 5 arriverà su Nintendo Switch nel 2019 e l'annuncio verrà reso pubblico dopo l'uscita di Joker come DLC di Super Smash Bros Ultimate. Questa versione del gioco avrà un titolo diverso, basato probabilmente sui domini registrati recentemente da Atlus come P5U e P5R, il nome di questa edizione dovrebbe essere Persona 5 Reloaded o Persona 5 Ultimate.

Persona 5 per Switch dovrebbe includere nuovi contenuti, il porting sarebbe in considerazione sin dalla prima metà del 2017 ma solo negli ultimi mesi il publisher avrebbe deciso di portare il gioco sulla piattaforma Nintendo, complice forse anche l'accordo relativo al DLC di Smash Bros Ultimate.