Persona 5 arriverà su Nintendo Switch? Per Atlus la speranza è l'ultima a morire

Con l'avvicinarsi dell'esordio di Persona 5 Royal, i giocatori di Nintendo Switch tornano a sperare in una prossima uscita del porting sulla console della grande N. Intervistato dai colleghi di IGN il publisher Atlus ha affermato di non aver ancora abbandonato tale speranza.

Le voci sull'eventuale porting di Persona 5 su Nintendo Switch si susseguono ormai da tempo. In particolare, si sono fatte più insistenti dopo il debutto di Joker, personaggio più iconico del gioco, nel roster di Super Smash Bros Ultimate. Intervistata sull'argomento, Ari Advincula, manager di Atlus Communications ha affermato di essere "fermamente convinta che la speranza di vedere un porting non deve essere abbandonata". Secondo la manager, solo i fan attraverso le loro voci possono rendere possibile l'arrivo di Persona 5 su Switch.

Advincula ha affermato che Atlus è a conoscenza di questo desiderio della community e che "esprimere la propria opinione è sempre importante". La manager ha poi esortato i fan a continuare con le "pressioni", ammettendo di aver iniziato una sorta di battaglia interna in favore di una versione per Switch, pure specificando di non poter decidere da sola.

Atlus ha comunque chiarito che cercherà di ascoltare la community di Persona quanto più possibile e che ogni feedback verrà preso sul serio. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'anteprima di Persona 5 Royal è già disponibile sulle nostre pagine. A questo link trovate invece le differenze tra la versione originale e Persona 5 Royal.