Persona 5, aspettando Tactica: Strikers a quota 2 milioni di copie vendute

Ad oltre tre anni dal suo originale esordio in Giappone, avvenuto nel febbraio del 2020 e con uscita occidentale esattamente un anno dopo, Persona 5 Strikers taglia un illustre traguardo: lo spin-off di Persona 5 in salsa musou ha infatti superato le 2 milioni di copie vendute.

A rivelarlo al pubblico è Atlus attraverso una comunicazione ufficiale, dove manifesta soddisfazione per il risultato raggiunto. Pubblicato inizialmente su PlayStation 4 e Nintendo Switch, nel febbraio del 2021 in occasione dell'arrivo in Europa e Stati Uniti Persona 5 Strikers è sbarcato anche su PC via Steam, mentre nessuna versione Xbox è stata finora mai distribuita. Se non lo avete mai giocato in precedenza, la nostra recensione di Persona 5 Strikers vi spiega perché l'Action/RPG sviluppato da Omega Force e P-Studio si è rivelato un progetto sorprendente che merita di essere recuperato quanto prima.

L'annuncio di Atlus arriva a pochi giorni dall'esordio di Persona 5 Tactica, ulteriore spin-off del quinto episodio di Persona che si appresta a debuttare su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il prossimo 17 novembre. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Persona 5 Tactica, nel quale vi illustriamo tutte le caratteristiche e le potenzialità del nuovo gioco prodotto da Atlus.