Persona 5 e il caso 'Sayuri': il dipinto diventa un NFT, ma non grazie ad Atlus

Mentre le polemiche legate all'inserimento di NFT nei videogiochi non accennano minimamente ad arrestarsi, scoppia il peculiare caso "Sayuri", che vede coinvolto nientemeno che Persona 5.

I giocatori che hanno familiarità con il JRPG di casa Atlus ricorderanno sicuramente la storia che coinvolge il dipinto. Si tratta infatti di un elemento centrale nell'economia del secondo arco narrativo, che vede protagonisti Yusuke e il suo mentore Madarame. Ebbene, con una certa ironia, si segnala che "Sayuri" è stato ora convertito in un NFT, attualmente in vendita sulla piattaforma OpenSea. Tuttavia, qualcosa sembra non tornare. Pare infatti che Atlus non sia in alcun modo coinvolta con l'iniziativa, che sarebbe dunque stata organizzata da terzi. Una circostanza a dir poco paradossale, soprattutto se si considera la storia che circonda il dipinto all'interno di Persona 5.



Al momento, i processi di inclusione di NFT all'interno di videogiochi sono ancora fortemente sperimentali e al centro di un ampio ventaglio di polemiche. Anche il grande pubblico resta per ora scettico sull'opportunità di creare collegamenti tra i due universi, come dimostrato da eventi recenti, come la cancellazione del progetto MetaWorms da parte di Team 17, o l'annuncio della rimozione degli NFT da STALKER 2: Heart of Chernobyl da parte di GSC Game World.