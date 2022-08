Persona 5: un cosplay di Ann Takamaki in tutte le sue forme

Ricordate Megami Tensei, quel videogioco di Sega che ormai fu pubblicato inizialmente trent'anni fa? È da lì che si deve risalire per ricordare la storia di Persona, al giorno d'oggi uno dei JRPG più famosi di sempre. Atlus, da piccolo studio, si è esteso e ha sfornato veri capolavori negli ultimi anni, con Persona 5 Royal il più chiacchierato.

Arrivato con la versione normale su PlayStation ormai da diversi anni, negli anni è riuscito a rinnovarsi per le console successive, ma adesso sta per fare un altro salto grazie alle decisioni di Atlus e SEGA. Mentre si parlano di serie TV sul franchise di SEGA, su PC sta per approdare Persona 5 Royal, cosa che ha fatto felici molti appassionati del titolo che per un motivo o per un altro non hanno potuto giocarlo su PlayStation 4.

E come festeggiare? Ovviamente in rete molte cosplayer hanno fatto partire le celebrazioni travestendosi come i personaggi della serie. Alegra-chan ha pensato di riunire tutti i suoi cosplay di Ann Takamaki in un unico post. Ecco quindi la liceale con il normale abbigliamento scolastico, ma nella foto successiva si trasforma in Panther, poi mette il costume e così via, fino all'ultima con il vestito da bunny girl. Tante Ann che aumentano l'attenzione verso il titolo.