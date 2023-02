Persona 5: un cosplay di Ann Takamaki si gode la vita di tutti i giorni

Persona 5 è un GDR di tipo giapponese sviluppato dalla software house Atlus e che fa proseguire una delle serie JRPG più amate degli ultimi anni. Il videogioco è stato talmente amato che è stata poi proposta una versione migliorata e ampliata, Persona 5 Royal, uno dei videogiochi di Atlus migliori di sempre.

La trama segue le avventure di un gruppo di studenti delle superiori che, guidati dal protagonista, combattono mentre esplorano un mondo di incubi nel Giappone contemporaneo. Insieme al protagonista, sarà possibile scegliere vari personaggi da affiancargli per le varie battaglie a turni. Uno dei personaggi più amati di Persona 5 è Ann Takamaki, una studentessa liceale nipponica con discendenza statunitense. Ann è una ragazza affascinante e coraggiosa, che si trasforma nell'alter ego Panther quando si trova a tu per tu con le missioni da affrontare in notturna.

Il personaggio di Ann Takamaki ha conquistato i fan di Persona 5 e Persona 5 Royal grazie alla sua bellezza e alla sua personalità forte e decisa e molte cosplayer hanno deciso di omaggiarla con dei travestimenti ad hoc, talvolta ritraendola in versione Panther e altre volte, come questa, in una chiave più quotidiana. Uno dei cosplay più popolari di Ann Takamaki è quello che la raffigura nella sua versione liceale, con l'uniforme scolastica tipica delle scuole giapponesi, che nell'istituto in questione la vede con una camicia bianca, un blazer scuro e una gonna scozzese.

Nella foto in basso, c'è l'interpretazione di The Furry Snake che vede questo cosplay di Ann Takamaki con la divisa scolastica del liceo Shujin, in un parchetto di pomeriggio, magari prima di gettarsi nell'ennesima missione insieme agli altri Ladri Fantasma. E soltanto in quel momento sarà visibile questo cosplay di Panther con tuta rossa.