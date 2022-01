Persona 5: il cosplay di Ann Takamaki della russa Shirogane vi ruberà il cuore

Shin Megami Tensei ha partorito anni e anni fa una costola inizialmente piccola, diventata poi molto grande. Un universo a sé quello di Persona, che a ogni videogioco uscito sembra diventare sempre più solido e famoso. Persona 5 con le sue espansioni e versioni successive ha suggellato questa realtà di ottimo livello.

Un JPRG come Persona 5 che incanta i videogiocatori per decine - se non addirittura centinaia - di ore non può non basarsi su una trama solida e su personaggi accattivanti. Ognuno degli elementi della creatura di Atlus deve essere ottimizzato al massimo, e così è. Nella Tokyo di Persona ci sono tante avventure da scoprire e scontri da vincere, con il protagonista che viene affiancato da tanti personaggi.

Uno dei compagni da sfruttare nelle battaglie del gioco è Ann Takamaki che però giocheremo nelle vesti di Panther, una dei Ladri Fantasma. Svestendo i panni di liceale e modella, Ann veste una tuta rossa aderente con una maschera felina e una frusta rossa, creando un design appagante e seducente. La modella russa Shirogane-sama, una delle più famose del settore, presenta al suo pubblico un fantastico cosplay di Panther, con Ann Takamaki che riesce a brillare anche in questa versione.

I videogiocatori di PlayStation la conoscono bene, purtroppo però per chi gioca da PC o altre console sarà difficile vedere i personaggi di Persona 5 in azione.