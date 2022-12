Persona 5: un cosplay di Ann Takamaki prima e dopo la trasformazione in Panther

Il sottogenere JRPG, variante dell'ormai noto e globale RPG, è stato sempre sfruttato dalle produzioni giapponesi nel corso degli anni, con radici che risalgono ai videogiochi del secolo scorso. E anche a distanza di anni c'è qualcuno che riesce a rinnovare la formula o presentarla con stili così diversi da dominare le classifiche, come Persona 5.

Sono passati tanti anni da quando Atlus ha mostrato la sua ultima fatica al mondo dei videogiocatori, un seguito del franchise Persona, ormai ben consolidato nonostante fosse partito come spin-off di Megami Tensei. Il lavoro svolto su Persona 5 ha portato il gioco ad avere, negli anni, uno status leggendario, e per questo i giocatori PC hanno festeggiato quando è arrivato anche fuori dall'ecosistema Sony. Si può iniziare così un nuovo viaggio nel mondo dei JRPG, con questa scoperta di una Tokyo molto particolare, con questi personaggi e i loro "avatar" da utilizzare nelle varie incursioni notturne.

In un ciclo che va da giorno a notte, da settimana a settimana, in una corsa contro il tempo, il protagonista dovrà fare conto di tutte le sue forze per arrivare fino al finale. Ovviamente, però, come in ogni JRPG, non combatte da solo. Potrà contare su tanti personaggi secondari ma anche su Ann Takamaki, una delle figure più amate di Persona 5. Di giorno Ann è una semplice liceale che lavora saltuariamente come modella, vista la sua grande bellezza. Quando è tempo di combattere però, sveste la divisa scolastica e indossa un costume rosso con una maschera e attacca con una frusta, diventando Panther.

Entrambe le personalità di Ann Takamaki vivono in questo cosplay doppio con Panther e la versione scolastica. Quale delle due preferite tra le proposte fatte dalla cosplayer Azuki su Instagram?