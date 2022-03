Persona 5: un cosplay di Ann Takamaki versione Panther pronta a combattere

Sono passati alcuni anni dall'esordio di Persona 5 su PlayStation. Il gioco, che sembra non voler arrivare su PC e altre console, è stato poi rinnovato e allargato da Atlus che ha fornito al pubblico anche la versione Royal. I Ladri Fantasma sono quindi tornati all'opera anche in questa versione rivista e molto più longeva e gratificante.

Non è detto che a breve vedremo Persona 6, con Atlus che potrebbe continuare la saga ma soltanto più in là, quindi per il momento toccherà accontentarsi dei personaggi e del mondo stiloso che Persona 5 Royal ha da offrire. Di certo ci saranno poche polemiche, considerata la longevità del titolo e la bellezza del giocare questo JRPG. Senza dimenticare che si può ancora giocare con Ann Takamaki, la Ladra Fantasma che di notte durante le incursioni diventa Panther.

La studentessa e modella è uno dei personaggi più rappresentati di Persona dalle cosplayer. Ce ne sono tante famose che hanno davvero realizzato delle Panther perfette in alcuni cosplay. La russa Oichi si aggiunge negli ultimi tempi, indossando la tuta rossa attillata con cerniera e portando con sé una frusta. Nel cosplay di Ann Takamaki versione Panther che ha caricato su Twitter manca soltanto la maschera, ma nonostante questo dettaglio si può dire che il cosplay è eccellente.