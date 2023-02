Persona 5: un cosplay di Ann Tamaki, la pantera rossa dei Ladri Fantasma

Il dibattito per il miglior JRPG di sempre include anche Persona 5, che con la versione Royal ha introdotto la lingua italiana e perfezionato il già eccelso titolo sviluppato in casa Atlus. La storia dei Ladri Fantasmi continua ad intrattenere ed entusiasmare anche anni dopo l'uscita, ecco infatti un cosplay di Ann Tamaki da Persona 5.

Il servizio PlayStation Plus Collection sta per chiudere e i giocatori hanno ancora pochi giorni per riscattare gratuitamente Persona 5. Facciamo dunque ritorno nel mondo del JRPG di Atlus.

Ann Tamaki è una liceale che frequenta il secondo anno alla Shujin Academy. Compagna di classe del protagonista del titolo, non essendo originaria del luogo non ha molti amici. Ann ha infatti un solo legame, quello con Shiho Suzui. Emarginata a scuola, la situazione peggiorò a causa delle molestie del professore Kamoshida. Tamaki vive tuttavia una doppia vita nel gruppo dei Ladri Fantasmi di Cuori. Lontana dalle mure scolastiche, agisce come una pantera rossa.

A interpretare Ann Tamaki è la cosplayer Jess Blaze, che su Instagram ha condiviso una fedelissima interpretazione di Panther. La Ladra Fantasma dai capelli ondulati biondo platino indossa una tuta attilata in lattice rosso con scollature e cerniere. Completano l'outfit una maschera da pantera, guanti di colore rosa e stivali alti fino alle cosce. Armata di frusta, sul retro del costume da pantera è anche presente una coda.