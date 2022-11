Persona 5: un cosplay di Futaba Sakura in costume ricorda i giorni estivi

L'aria natalizia si avvicina, ma i ricordi di una bellissima estate sono ancora vivi. In concomitanza con l'uscita di Persona 5 Royale su Nintendo Switch, a riportarci sulla spiaggia, sulla riva del mare, è Futaba Sakura.

Grazie all'immenso successo ottenuto in Occidente dal quinto capitolo della saga, Persona è una delle serie JRPG più vendute. Come già detto, a trainare le vendite è Persona 5 Royale, che da poco è stato rilasciato anche su Xbox, Switch e PC.

Il cast del gioco di ruolo sviluppato da Atlus include Futaba Sakura, la figlia adottiva del proprietario del bar in cui vive il protagonista. Futaba è una abilissima hacker, che tuttavia ha paura dei luoghi molto affollati e che vive in stato di reclusione in casa. Questi suoi disagi furono causati dalla morte della madre, a cui lei assistette in prima persona e di cui fu colpevolizzata. Futaba soffre di depressione e allucinazioni, e ha un carattere riservato. La sua ombra rappresenta però le sue emozioni positive represse, attraverso le quali aiuta i Ladri Fantasma ad attraversare il suo palazzo. Infine, dietro lo pseudonomo di Alibaba ricatta i protagonisti costringendoli a risvegliare il suo cuore. Entrata nei Ladri Fantasma, diventa la navigatrice del gruppo.

In questo cosplay di Futaba Skaura da Persona 5 vediamo l'hacker mentre si gode una calda giornata di mare. Con indossa un costume spezzato da marinaretta di colore bianco e rosso, non riesce proprio a fare a meno dei suoi cuffioni e degli occhiali da vista. Cosa ne pensate dell'interpretazione condivisa su Instagram dalla cosplayer Win Winry?