Persona 5: un cosplay di Kasumi Yoshizawa, rossa e bellissima in uniforme scolastica

Tra i migliori JRPG degli ultimi anni, nonché di sempre, Persona 5 continua a scaldare i cuori degli appassionati anche a distanza di diverso tempo dall'uscito originale. A mantenere vivo l'interesse verso il gioco di ruolo a stampo nipponico sviluppato da Atlus è la community di cosplayer, grande amante del cast del titolo.

Le possibilità che Persona 6 esca in questo 2023 sono pari a zero. Gli appassionati della saga devono dunque rifugiarsi nell'ultimo capitolo uscito. Personaggio fondamentale per la trama di Persona 5 è Kasumi Yoshizawa, altresì conosciuta con il vero nome di Sumire e con il soprannome di battaglia Violet. Studentessa che frequenta il primo anno alla Shujin Academy, è una talentuosa ginnasta che viene coinvolta negli affari dei Ladri Fantasma di Cuori, di cui è la più giovane tra i componenti.

Per fuggire al dolore e aggrapparsi a una realtà distorta, Sumire Yoshizawa assume l'identità di Kasumi Yoshizawa, la sua defunta sorella. Solamente grazie all'aiuto di Takuto Maruki torna a prendere coscienza della sua vita. Sumire adora cucinare, ma ancor più mangiare. Grazie all'attività da ginnasta, infatti, ha un metabolismo veloce che le consente di ingerire grandi quantità di cibo.

In questo cosplay di Kasumi Yoshizawa vediamo la ragazza dai capelli color ciliegia legati a coda di cavallo e una frangetta sulla fronte, mentre siede sui gradoni in attesa di partecipare alle lezioni della Shujin Academy. Con indosso l'uniforme scolastica, è la cosplayer Lucia Pixelclip ad aver realizzato questa perfetta interpretazione.