Persona 5: un cosplay di Kasumi Yoshizawa, rossa e in uniforme scolastica

Il franchise di Persona è diviso tra passato, presente e, soprattutto, un futuro brillantissimo. In casa Atlus ci sono infatti tre grandi progetti relativi alla leggendaria saga di JRPG, un tris di prossima uscita che entusiasmerà il pubblico di appassionati.

In uscita a novembre 2023, si parla già di DLC per Persona 5 Tactica, lo spin-off del quinto capitolo che rivisiterà la storia dei Ladri Fantasmi di Cuore in chiave strategica e dall'accattivante grafica cartoon.

Il passato del franchise risiede in Persona 3 Reload, che almeno per il momento sarà l'unico remake della serie Atlus. Il futuro, invece, è già scritto in Persona 6, che purtroppo pare sia stato rinviato internamente. Le possibilità che arrivi entro la fine del 2023 sono pari a zero, molto più probabile, invece, l'uscita nella prima parte del nuovo anno.

Il presente è ancora Persona 5 Royal, quello che da molti viene considerato come uno dei più grandi JRPG mai sviluppati. A riportarci in questo universo narrativo, è la cosplayer Petra.Fyed attraverso una magnifica interpretazione.

In questo cosplay di Kasumi Yoshizawa da Persona 5 torniamo al fianco della Ladra Fantasma di Cuori che agisce utilizzando il nome in codice "Violet". In uniforme scolastica e con i suoi capelli rossi, la studentessa del primo anno della Shujin e che in realtà si chiama Sumire si gode la natura nelle vicinanze della vegetazione di un parco.