Persona 5: un cosplay della Ladra Fantasma Violet in un'esibizione di ginnastica ritmica

Atlus sta godendo del successo commerciale di Persona 5, di cui si contano diversi milioni di copie distribuite in tutto il mondo, pur senza dimenticarsi del futuro della serie. Il franchise di JRPG sarà ben presenta anche in questo nuovo anno con un titolo molto atteso dagli appassionati. A invitarci nel mondo di Persona è la cosplayer Enju.

Negli ultimi mesi del 2023 è arrivato lo strategico rocambolesco Persona 5 Tactica. Gli spin-off del quinto episodio hanno detto la loro e ora è tempo di proseguire verso una nuova strada. Il primo appuntamento con Atlus sarà con Persona 3 Reload, il remake della terza iterazione che farà il suo debutto a inizio febbraio 2024.

Il fandom è però in attesa del sequel ufficiale di Persona 5. Di Persona 6 ancora non sappiamo molto, tenendo anche in considerazione che Atlus non l'ha mai ufficialmente rivelato al pubblico. Stando ai leak emersi in rete, comunque, Persona 6 esiste realmente e uscirà non prima del 2026. Pare inoltre che porterà la saga a diversi cambiamenti.

In attesa dell'annuncio ufficiale, Kasumi Yoshizawa guadagna la nostra attenzione con una spettacolare esibizione di ginnastica artistica. In questo cosplay della Ladra Fantasma Violet da Persona 5 la vediamo infatti, meravigliosa tra i palazzi della città, con un nastro azzurro da ginnastica.