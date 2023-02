Persona 5: un cosplay di gruppo dei Ladri Fantasma, i furfanti in cerca di cuori corrotti

Prima della definitiva chiusura del servizio, programmata per il 9 maggio 2023, gli utenti Sony potranno giocare gratuitamente a Persona 5 attraverso il PlayStation Plus Collection. I giocatori hanno dunque ancora diverso tempo per provare senza alcun costo aggiuntivo quello che viene considerato come uno dei migliori JRPG di sempre.

Un sondaggio ufficiale ha rivelato i personaggi più amati di Persona 5, una classifica dominata ovviamente dal gruppetto di protagonisti principali. Ecco chi sono i Ladri Fantasmi di Cuore in un cosplay di gruppo da Persona 5.

Noti anche solo come Ladri Fantasmi, i componenti di questo gruppo sono stufi degli inganni, dell'ipocrisia e della corruzione che pervade il mondo. Attraverso identità fittizie, hanno l'obiettivo di rubare i cuori corrotti degli adulti malvagi per riformare in meglio la società.

I Ladri Fantasmi sono stati fondati dal protagonista, Morgana, Ryuji Sakamoto e Ann Tamaki quando questi scoprirono che l'insegnante di pallavolo della Shujin Academy aveva abusato di Ann e che nessuno intendeva denunciarlo a causa del suo status. Il team decise dunque di prendere in mano la situazione convincendolo a confessare i suoi crimini nascosti all'interno del suo palazzo nel Metaverso.

In questo cosplay di gruppo, sei artisti hanno congiunto i propri sforzi per interpretare ognuno un Ladro Fantasma. Ecco dunque che Haru, Joker, Makoto, Futaba, Kasumi e Ann sono uniti e pronti a mettere a segno un nuovo colpo.