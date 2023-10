Persona 5: un cosplay di Makoto Niijima italiana e in abito burlesque

Prima che Atlus ci riporti indietro con l'uscita di Persona 3 Reload, gli appassionati della saga JRPG hanno un ultimo appuntamento con i Ladri Fantasma protagonisti della quinta, meravigliosa iterazione. Ritroviamo Makoto Niijima in un cosplay di Persona 5 che anticipa il prossimo spin-off in chiave tattica.

Al debutto di Persona 5 Tactica manca ormai pochissimo. In uscita nel mese di novembre 2023, questo nuovo episodio rivisiterà l'universo narrativo di Persona 5 offrendo maggiore spazio alla componente tattica.

Nello spin-off di Atlus e P-Studio ci sarà Makoto Niijima, presidente del consiglio studentesco dell'Accademia Shujin che vive la sua doppia vita come Ladr Fantasma. Prima di unirsi all'organizzazione, la vita di Makoto seguiva rigide regole ed era imposta su un percorso non scelto da lei. Da buona presidente ha rinunciato a vivere la sua vita per andare contro il mondo intero.

Nel cosplay dell'italiana Elisa Cattabriga, in arte @Elycoris, osserviamo al meglio l'aspetto di Makoto, una ragazza dai capelli corti a frangetta di colore castano. Nell'interpretazione dell'artista nostrana Makoto non indossa né la divisa scolastica della Shujin, né l'uniforme dei Ladri Fantasmi di Cuore. Veste infatti un abito burlesque in pelle lucida di colore rosso, una minigonna scura, guanti lunghi fino a sopra il gomito e collant e tacchi. Sul capo indossa un berretto da poliziotta in pieno stile anni '80.