Persona 5: un cosplay di Makoto raggiante tra gli schizzi d'acqua

Una delle saghe JRPG più apprezzate dalla community di appassionati fa quest'oggi il suo ritorno. Parliamo di Atlus e del suo Persona, che celebra l'uscita odierna di uno spin-off in chiave tattica e chibi. Questo è però solamente il primo di tanti progetti in uscita che già entusiasmano il pubblico.

Persona 5 Tactica è uno strategico carismatico, lanciato da Atlus regalando ai fan una perla che saluta per l'ultima volta l'universo narrativo dei Ladri Fantasmi di Cuori di Persona 5. Ambientato dopo il finale di suddetto, ma prima degli eventi conclusivi del musou Persona 5 Strikers, questo spin-off ritrova Joker e compagni pronti a prendere strade diverse. Tra questi, Makoto è a un passo dall'iscrizione all'università.

Lo spin-off di Atlus è solo l'antipasto per un grandioso ritorno. Nel mese di febbraio 2024 è in uscita Persona 3 Reload, l'atteso remake del terzo capitolo della saga di giochi di ruolo. Dopodiché, il futuro del franchise è ancora in certo. Secondo un leak sui piani futuri di SEGA non ancora confermato, Persona 6 non arriverà nel corso del prossimo anno. Caratteristica principale di questa nuova avventura sarà il bianco e il nero. Pare poi che ci sia anche un party game di Persona non ancora rivelato.

In attesa di certezze, con questo cosplay di Makoto da Persona 5 celebriamo il lancio dello spin-off strategico Tactica. Presidentessa del consiglio della Shujin Academy, vive la sua doppia vita come la Ladra Fantasma di Cuori Queen. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Ruripuri vediamo tuttavia Makoto in divisa scolastica, mentre allegra viene circondata da schizzi d'acqua di una fontana della città.