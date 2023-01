Persona 5: un cosplay dell'Ombra di Futaba nel suo palazzo, il Faraone dall'Antico Egitto

A fine 2022 quel capolavoro di Persona 5 Royal è arrivato anche su Nintendo Switch, attirando migliaia di appassionati verso l'universo narrativo del JRPG sviluppato da Atlus. Grazie a questa seconda vita, i Ladri Fantasma sono pronti a un nuovo, incredibile colpo.

Nel corso della storia di Persona 5 i giocatori fanno la conoscenza di Futaba Sakura, la figlia adottiva del proprietario del bar in cui il protagonista vive. Hacker abilissima, la ragazza vive in stato di perenne reclusione e per questo ha molta paura dei luoghi affollati. Attirata dalla figura dei Ladri Fantasma, diventerà tuttavia una preziosa alleata.

Prima di rivelarsi, Futaba entra in gioco come antagonista dei protagonisti che hanno invaso il suo Palazzo dalle sembianze di una piramide egizia. L'Ombra di Futaba, che rappresenta le emozioni positive da lei represse, aiuterà tuttavia i Ladri Fantasmi a risvegliare la Persona Necromicon. Entrerà dunque a far parte della squadra come navigatrice del gruppo con il nome in codice di "Oracle".

In questo cosplay dell'Ombra di Futaba di Persona 5 osserviamo l'alter-ego egizio di Futaba. La ragazza immaginaria ha un aspetto fisico uguale al suo vero io, ma possiede degli occhi dorati come una piramide e dei vestiti tipici dell'Antico Egitto che la fanno somigliare a una Faraona. A interpretare la regina egizia è la cosplayer katee_stein.