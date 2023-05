Persona 5: un cosplay della pantera Ann Tamaki dietro le sbarre

Se da poco i giocatori hanno potuto finalmente vivere le avventure di Persona 3 e 4 in lingua italiana, il futuro della saga di giochi di ruolo sviluppata da Atlus sembra essere incerto. Pare infatti che almeno per i prossimi mesi non uscirà alcun nuovo capitolo.

Le possibilità che Persona 6 esca nel 2023 sono praticamente pari a zero. Dunque, l'unico modo per i giocatori di vivere le atmosfere di una delle migliori saghe di JRPG è ricominciare il viaggio di Persona 5 Royale.

Da non molto un costoso DLC di Persona 5 Royale è divenuto gratuito per tutti, invitando gli appassionati a tornare al fianco dei Ladri Fantasmi di Cuori. Del gruppo di criminali fa parte Ann Tamaki, una delle protagoniste più celebrate per quanto riguarda il mondo dei cosplay.

In questo cosplay di Ann Tamaki da Persona 5 ritroviamo la studentessa di origine statunitense e che fa la modella come hobby nelle vesti di Panther. Ann era malvista dalle sue compagne di scuola a causa di una presunta relazione con l'insegnante Kamoshida, il quale invece ha compiuto degli abusi nei confronti di Shiho. Sarà questo a spingere Ann a unirsi ai Ladri Fantasma, e a sconfiggere l'Ombra di Kamoshida dopo aver dubato il Tesoro del Palazzo. A condividere sui social media questa pazzesca interpretazione di Ann "Panther" Tamaki dietro le sbarre di una cella di detenzione è la cosplayer X_Nori Yan.