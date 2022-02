Persona 5: un cosplay di Panther davvero Royal di Shirogane-sama

Con ben 15 milioni le copie vendute da Persona, la saga di Atlus partorita da Megami Tensei si conferma un JRPG amatissimo. A mano a mano che venivano prodotti altri titoli, questo spin-off è diventato un gigante che conquista volta per volta giocatori di tutto il mondo. Al momento, l'ultimo titolo della serie è Persona 5, che è stato pubblicato su PlayStation 4 anche nella versione ottimizzata Royal.

Da solo, Persona 5 Royal ha venduto oltre un milione di copie, contribuendo pesantemente al successo della saga, diventata un'icona di stile degli JRPG. Se il capitolo recente di Persona ha avuto tutta questa interazione sia con il titolo di base che con la sua evoluzione, molto è dovuto alla storia e alla visione di Atlus, accompagnata dai personaggi creati che sanno portare avanti il gioco grazie al loro carisma.

A fare in parte da traino ci pensa la figura di Ann Takamaki, liceale e modella di giorno ma Ladra Fantasma di notte. Con il protagonista, sveste i panni della divisa studentesca e veste la tuta rossa e la maschera di Panther, così come ha fatto anche la cosplayer Shirogane-sama, modella russa che più volte ha proposto il personaggio di Persona 5. E ultimamente ha caricato altre immagini con il suo cosplay di Ann Takamaki versione Panther, sempre in forma e capace di regalare un ottimo personaggio.