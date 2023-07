Persona 5: un cosplay di Panther che vi farà girare la testa

Per i fan della serie Persona quello che verrà è un periodo davvero fertile. Sono infatti diversi i giochi in sviluppo presso Atlus, il cui impegno sta spaziando su più fronti. Prima di poter parlare di questi progetti, siamo però stati catturati da un cosplay di Panther da Persona 5.

La serie di videogiochi di ruolo avrà un sequel ufficiale, già in sviluppo. Secondo gli ultimi leak, Persona 6 è conosciuto con il nome in codice di Carbon. Il reveal ufficiale non avverrà però presto, con la software house nipponica che ha deciso di concedersi più tempo.

Altri due progetti potrebbero anticipare l'uscita del prossimo episodio ufficiale della saga. Parliamo di Persona 3 Reload, il remake del terzo capitolo in arrivo nel 2024, e di uno spin-off mobile. Persona 5 The Phantom X è un'esperienza interattiva gratuita che verrà pubblicata su dispositivi iOS e Android tra qualche mese che permetterà ai fan di tornare al fianco dei Ladri Fantasmi di Cuore. A tal proposito, la cosplayer Frosti è già pronta a un nuovo colpo.

Nell'interpretazione condivisa dall'artista torniamo al fianco di Ann Takamaki, il nome in codice di Panther. La ladra pantera vestita di rosso vi farà girare la testa con questo scatto in cui la vediamo sorridere sorniona con il capo rivolto verso il basso.