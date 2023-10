Persona 5: un cosplay di Panther nasconde la vera identità di Ann

La serie di JRPG di Atlus Persona sta per tornare a intrattenere la community di appassionati. Sono infatti ben tre i progetti in arrivo dalla software house nipponica, di cui il primo di essi in uscita solamente tra qualche settimana. In attesa dello strategico Persona 5 Tactica, ecco un bellissimo omaggio della cosplayer Jess Blaze.

Solamente per un tempo limitato, è possibile preordinare le edizioni retail di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, riedizioni sottotitolate in italiano dei due capolavori di Atuls arrivate a inizio 2023 su console di attuale generazione. Questo è solamente il preludio per l'arrivo di Persona 3 Reload, remake definitivo del terzo episodio della serie di JRPG.

Questi progetti occultano ciò che tutti i fan desiderano, l'uscita di Persona 6. Secondo alcuni leak, il prossimo capitolo della saga non uscirà prima del 2026 e rivoluzionerà il franchise con grossi cambiamenti. A ogni modo, in attesa di novità ufficiali da parte di Atlus, ecco un cosplay di Ann Takamaki e Panther da Persona 5.

Ann è una studentessa della Shujin Academy, tormentata dal senso di colpa per non essere riuscita ad aiutare l'amica Shiho Suzui, caduta vittima del coach dell'accademia Suguru Kamoshida. La ragazza vive una seconda vita nei panni di Panther, membro dei Ladri Fantasma di Cuori.

Nell'interpretazione condivisa dall'artista possiamo vedere il personaggio sia come Ann, che come Panther. Nel primo dei due scatti vediamo la ladra in tenuta rosso pelle, mascherina e frusta tra le mani, mentre nel secondo osserviamo Ann nella divisa scolastica della Shujin.