Persona 5: un cosplay di Yoshizawa vi invita a passare il giorno con lei

Atlus ha fatto proseguire la saga di Persona dopo il successo dei titoli precedenti. Nello scorso decennio, su Playstation è avvenuto il debutto del quinto titolo, Persona 5, uno dei JRPG più apprezzati. Lo stesso gioco però è stato poi superato dal suo rifacimento Persona 5 Royal, acclamato da pubblico e critica.

L'operato di Atlus si può sintetizzare in alcuni elementi di base, come la storia, la modalità di gioco e ovviamente il carisma dei personaggi. Sumire è una studentessa del liceo che inizialmente viene presentata come una persona silenziosa e riservata. Tuttavia, nel corso del gioco, si ha a che fare con Kasumi Yoshizawa, una personalità alternativa di Sumire basata sulla gemella, che la rende una persona estroversa e sicura di sé che contrasta fortemente con la sua personalità normale.

Sumire è diventata molto popolare tra i fan del gioco, che hanno adorato il suo design e la sua personalità unica. Questo ha portato a una serie di cosplay di Sumire Yoshizawa, che diventano subito tra i più votati e apprezzati in rete. In particolare, un cosplay di Sumire con l'ombrello realizzato dalla modella Neon ritrae il personaggio mentre veste i panni di Kasumi, la sua sorella gemella scomparsa. Questo cosplay mostra Sumire con una divisa scolastica tradizionale giapponese, formata da una giacca nera e una gonna a strisce rosse, e con l'ombrello, rappresentazione proprio di Kasumi.

Sumire Yoshizawa resta un personaggio molto amato e popolare di Persona 5 Royal, e questo suo cosplay con l'ombrello aiuta a sottolineare la sua personalità complessa e duplice. Questo cosplay è diventato molto popolare tra i fan, e rappresenta una delle rappresentazioni più standard del personaggio. Dallo stesso gioco, ecco un cosplay della dottoressa Tae Takemi e un cosplay di Ann Takamaki da Panther.