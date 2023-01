Persona 5: un cosplay di Sumire senza maschera di Violet tutto italiano

Qual è il JRPG migliore di sempre? Sicuramente verranno in mente tanti titoli a sentire la parola "JRPG", quel genere di gioco di ruolo che era peculiarità nipponica all'inizio ma che poi è diventato sfruttato anche da altre produzioni in giro per il mondo. E la risposta che daranno molti sarà sicuramente "Persona 5 Royal".

La nostra recensione di Persona 5 Royal conferma il parere di tantissimi fan che, ancora una volta, si sono ritrovati tra le mani un videogioco di Atlus. I ladri fantasma si lanciano in quest'avventura edochiana tra vita scolastica e sfide notturne da non sottovalutare, con un gruppo che, come sempre, deve scegliere tra le varie possibilità di attacco o di utilizzo di oggetti e altre tecniche di vario tipo. Una miscellanea di missioni secondarie, di eventi, di luoghi da scoprire e situazioni da sgarbugliare regalano un palcoscenico che ha davvero pochissimi eguali nel mondo videoludico.

Tutti questi elementi fanno il paio con dei personaggi ben riusciti e che sono vivaci e funzionali alla battaglia di Persona 5 Royal. Nel gruppo protagonista si trova spesso Sumire Yoshizawa, una liceale che in realtà ha una storia molto travagliata e anche un'altra identità, con la quale si è fatta identificare per buone porzioni di trama. Così come gli altri, anche lei è una ladra fantasma che va con il nome Violet, con un abito nero e una giacca da prestigiatrice, più una maschera che le copre il lato superiore del volto ma non i capelli rossi.

La cosplayer italiana Giulia si fa immortalare con questi panni in un cosplay di Sumire Yoshizawa alias Violet, disponibile nelle varie foto in basso che la vedono senza maschera, ma comunque a portata di mano.