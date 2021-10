Persona 5: un cosplay di Tae Takemi, la dottoressa affascinante ed eccentrica

Megami Tensei ha partorito una costola diventata un gigante a sé, con una marea di prodotti collaterali che hanno ampliato ancora di più la sua fama. Persona è una saga che da diversi anni appassiona le giornate dei videogiocatori e, mentre si vocifera dell'annuncio di un Persona 6, la quinta iterazione della serie viene giocata ancora oggi.

Persona 5, che ha poi goduto di spin-off e rifacimenti come Royal e Strikers, senza contare tanti adattamenti anime, manga e altro ancora, ci ha presentato tanti personaggi, alcuni giocabili altri invece interagibili in vari modi. La dottoressa Tae Takemi ci accompagna nelle avventure sia in Persona 5 che in Persona 5 Royal, Strikers e Memento Mission.

Il suo ruolo è principalmente di supporto ma si intravede spessissimo nel corso della serie e agisce anche da confidente, pertanto molti fan hanno iniziato a prenderla in simpatia. La cosplayer italiana Shiro Kitsune ha così deciso di proporre un cosplay di Tae Takemi con la dottoressa vestita con il suo camice che copre in parte il suo abito scuro, mentre sono bene in vista anche altri accessori come il pendente e la cintura rossa. Pronti ad acquistare medicine e altri accessori da lei?

Non perdetevi anche il cosplay di Panther realizzato da Alina Becker.