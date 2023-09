Persona 5: un cosplay di Tae Takemi, la dottoressa ladra nella sua clinica

Purtroppo sono arrivate brutte notizie per i fan. A quanto pare l'uscita di Persona 6 nel 2024 non rientra nei piani di SEGA. La community non ha comunque di che demoralizzarsi, poiché il franchise JRPG sviluppato da Atlus avrà modo di far parlare di sé con due progetti eccezionali.

Nel mese di novembre 2023 gli appassionati del quinto episodio potranno ampliare l'esperienza e l'universo narrativo da loro amato con l'uscita di un particolare spin-off. Persona 5 Tactica è un gioco di strategia accessibile che promette di divertire e intrattenere, oltre che riportare i fan al fianco della banda di ladri fantasma.

A inizio anno nuovo arriverà invece il remake di Persona 3, una riedizione che promette di essere al pari del capitolo originale. Persona 3 Reload arriverà su PC e su console Sony e Microsoft di nuova e passata generazione. Dopodiché, Atlus sarà libera di concentrarsi su nuovi progetti.

Persona 6 uscirà dunque non prima del 2025, ma il fandom è comunque concentrato sulle novità in arrivo a breve. A celebrare la saga ci pensa la cosplayer Kamisama Lisa con una spettacolare interpretazione che ci riporta dai Ladri Fantasma di Cuori.

Tae Takemi è la proprietaria della Takemi Medical Clinic, che funge da fornitore di oggetti di recupero del gruppo nel gioco. La dottoressa ha un taglio di capelli a caschetto e di colore blu scuro, e un outfit che consiste in un camice da laboratorio indossato al di sopra di un abito corto scuro. In questo cosplay di Tae Takemi da Persona 5 vediamo la dottoressa ladra seduta su di una delle sedie della sua clinica.