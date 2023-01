Persona 5: un cosplay di Tae Takemi, la dottoressa è pronta a visitarvi

Persona 5 è universalmente riconosciuto come uno dei migliori JRPG di sempre e anche a distanza di qualche anno dall'uscita fa ancora entusiasmare i videogiocatori. Facciamo ritorno nell'universo narrativo del quinto capitolo ufficiale della saga ruolistica di Atlus con la cosplayer Alin Ma.

Pur non essendo presente nella classifica ufficiale dei 10 personaggi più amati di Persona 5, Tae Takemi è ugualmente presente nel cuore di numerosi appassionati. Ma sicuri di conoscerla per davvero?

Takemi è fermamente credente nella teoria farmaceutica ed è persino disposta a vendere prescrizioni a malapena legali ai suoi pazienti. In passato lavorava per un'università, ma venne licenziata e usata come un capro espiatorio per un incidente a cui non è legata. Attualmente è la proprietaria della Takemi Medical Clinic a Yongen-Jaya, che nel gioco funge da fornitore per gli item di guarigione.

In questo cosplay di Tae Takemi da Persona 5 vediamo la dottoressa pronta a prescrivere una cura ai suoi pazienti. Con i suoi capelli color blu notte con un taglio a caschetto, è seduta sulla sua sedia da ufficio mentre alle spalle analizza varie radiografie. Takemi indossa un camice bianco da laboratorio, sotto a cui si nasconde un vestito nero di pelle e un girocollo con borchie. Completa il vestiario un paio di tacchi neri altissimi abbinati a uno smalto di colore rosso.