Persona 5 Dancing in Starlight e Persona 3 Dancing in Moonlight: svelati i bonus pre-order

Atlus e SEGA sono lieti di annunciare che Persona 5 Dancing in Starlight e Persona 3 Dancing in Moonlight riceveranno due bonus pre-order per tutti coloro che decideranno di preordinare i due giochi.

Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight saranno disponibili dal 4 dicembre 2018. Per l'occasione arrivano buone notizie per coloro che effettueranno il pre-order delle due edizioni: ognuna di esse conterrà un personaggio preferito dei fan di Persona che verrà aggiunto al roster insieme alle loro esclusive canzoni.

Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 3: Dancing in Moonlight includerà Shinjiro Aragaki. Shinjiro arriverà insieme al tema del boss finale di Persona 3 – Battle Hymn of the Soul.

Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 5: Dancing in Starlight includerà Goro Akechi. Akechi sarà disponibile insieme al tema di Persona 5 – Will Power. Il bonus pre-order della Day One Edition della Persona Dancing: Endless Night Collection per PS4 includerà entrambi i personaggi, Shinjiro e Akechi.

Edizioni PS Vita

Dato che le edizioni PS Vita dei due giochi e del bundle saranno disponibili solo in versione digitale e non hanno un periodo di pre-order, gli utenti della console portatile Sony riceveranno Shinjiro Aragaki (con Persona 3: Dancing in Moonlight) e Goro Akechi (con Persona 5: Dancing in Starlight) gratuitamente, con l’acquisto dei giochi entro 2 settimane dal lancio del 4 dicembre 2018.