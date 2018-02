Persona 5: Dancing Star Night includerà un costume tratto da Shin Megami Tensei: Nocturne

L’account ufficialedella serieha recentemente condiviso coi fan quattro nuovi screenshot tratti da, i quali ci mostrano il costume DLC ispirato ache sarà incluso nella limited edition nipponica.

Come i fan più attenti ricorderanno, proprio oggi cade il 15 anniversario del lancio nipponico di Shin Megami Tensei: Nocturne, che Atlus ha dunque voluto celebrare rilasciando le immagini visionabili in calce all’articolo.



L’ultimo numero del settimanale nipponico Famitsu, inoltre, ha svelato nuovi dettagli su Persona 5: Dancing Star Night e Persona 3: Dancing Star Night, che vi riportiamo di seguito:

“ Last Surprise ”, una delle musiche presenti in Persona 5: Dancing Star Night, sarà eseguita da quattro personaggi femminili che indosseranno dei costumi originali e molto sexy, mentre “ Life Will Change ” sarà eseguita da una boy band maschile;

”, una delle musiche presenti in Persona 5: Dancing Star Night, sarà eseguita da quattro personaggi femminili che indosseranno dei costumi originali e molto sexy, mentre “ ” sarà eseguita da una boy band maschile; “ Kimi ni Kioku ”, una delle musiche di Persona 3: Dancing Star Night, sarà eseguita dalle ragazze, le quali indosseranno il costume di Hatsune Miku , mentre “ Subete no Hito no Tamashii no Tatakai ” sarà eseguita dai ragazzi con costumi blu oltremare;

”, una delle musiche di Persona 3: Dancing Star Night, sarà eseguita dalle ragazze, le quali indosseranno il costume di , mentre “ ” sarà eseguita dai ragazzi con costumi blu oltremare; tra i nuovi personaggi di Persona 5: Dancing Star Night trovano posto Futaba Sakura e Haru Oumura; Persona 3: Dancing Star Night, invece, accoglierà Fuuka Yamagishi e Ken Amada.

Sia Persona 5 Dancing Star Night che Persona 3 Dancing Moon Night approderanno negli store nipponici il prossimo 24 maggio, sia per PlayStation 4 che PS Vita. Coloro che acquisteranno il cosiddetto “Persona Dancin’ Triple Pack” riceveranno un codice per scaricare la versione PlayStation 4 di Persona 4: Dancing All Night.