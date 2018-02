Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night supporteranno PSVR

Come annunciato sul blog ufficiale di PlayStation Japan , siacheincluderanno il supporto aper permettere di giocare in realtà virtuale.

Al momento non è stato specificato in che modo Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night supporteranno PlayStation VR: i due giochi includeranno una modalità apposita per la VR, oppure saranno interamente giocabili in realtà virtuale?

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su questo aspetto delle due produzioni, vi ricordiamo che Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night usciranno il 24 maggio in Giappone su PS4 e PS Vita, mentre si attendono ancora conferme in merito al possibile arrivo in Occidente (eventualità da non escludere, considerando che a suo tempo Persona 4: Dancing all Night è giunto anche in Europa).