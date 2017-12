Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 DMN: nuovi dettagli in arrivo questa settimana

A quanto pare,ha in serbo per tutti i suoi fan un altro piccolo regalo di Natale. Con un tweet , la compagnia giapponese ha annunciato che sabato 24 dicembre verranno condivise nuove informazioni su

Il livestream prenderà il via su Abema TV quando da noi saranno le 5:00 del mattino. Non sono stati svelati ulteriori dettagli, per cui al momento non possiamo far altro che attendere pazientemente.

Per chi non lo sapesse, Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night sono due nuovi giochi di danza ispirati alla celebre serie, annunciati nel corso dello scorso mese di agosto e in arrivo nel 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Saranno presenti alcuni dei personaggi più famosi, tra cui Joker, Ann Takamaki, Ryuji Sakamoto e Makoto Niijima. Potete farvi un'idea sui giochi grazie a questa galleria ricca di screenshot.