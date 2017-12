Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 DMN usciranno il 24 maggio in giappone

ha confermato la data di lancio giapponese di Persona 5 Dancing Star Night : i due nuovi dancing game dedicati al quinto e al terzo capitolo disaranno disponibili nella terra del Sol Levante a partire dal 24 maggio 2018.

In cima e in calce alla notizia trovate i nuovi trailer di Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night, mentre a fondo pagina potete guardare una galleria immagini con i vari personaggi che saranno disponibili all'interno dei due giochi.

Ricordiamo che sia Persona 3 Dancing Moon Night che Persona 5 Dancing Star Night arriveranno in giappone sia su PlayStation 4 e su PlayStation Vita, mentre si rimane ancora in attesa di ulteriori dettagli per quanto riguarda la pubblicazione in Occidente. Intanto potete dare un'occhiata alle tracklist dei due giochi a questo indirizzo.

Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.