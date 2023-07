Persona 5: doppiatrice di Futaba costretta a chiudere l'account Twitter

L'intelligenza artificiale è ancora al centro di numerosi dibattiti nella community tech e anche in quella videoludica. Dopo il caso dei doppiatori di Skyrim che erano insorti per l'uso delle loro voci in mod pornografiche, è adesso il turno di Erica Lindbeck, doppiatrice inglese di Futaba in Persona 5 e Persona 5 Tactica.

Un recente video trapelato in rete agli inizi di questa settimana, utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, ha preso in prestito - senza permesso - la voce della doppiatrice per intonare la canzone "Welcome to the Internet" di Bo Burnham.

La Lindbeck ha chiesto che il video fosse prontamente rimosso, cosa che l'autore ha acconsentito di fare senza rimostranze, eliminandolo da Youtube. Tuttavia, era già tardi: tanti altri utenti avevano già postato e ripostato quello stesso contenuto, che ormai si era diffuso nella rete.

A questo punto, l'interprete di Futaba è stata presa di mira per la sua ragionevole richiesta, al punto che il suo account di Twitter ha ricevuto così tanti commenti negativi e assillanti che la doppiatrice è stata costretta a chiuderlo definitivamente.

Alcuni colleghi della Lindbeck, come Josh Keaton (Spectacular Spider-Man e Revolver Ocelot in Metal Gear Solid 3), Jennifer Hale e David Hayter sono intervenuti a sostegno della doppiatrice, riaccendendo la discussione sulla necessità di regolamentare le IA.