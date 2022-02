Persona 5: la dottoressa Tae Takemi in un cosplay di Luxlo

Con diversi milioni di copie vendute, la serie di Persona si conferma molto amata dal pubblico videoludico. Al momento l'ultima creazione di Atlus è disponibile soltanto su PlayStation, mentre all'orizzonte non sembra esserci la versione PC. Nonostante ciò, grazie a manga e anime, la storia di Persona 5 rimane comunque fruibile.

Gli adattamenti naturalmente non rispecchiano al 100% ciò che è possibile trovare nel videogioco, un connubio di colori e stile con personaggi che combattono in modo bizzarro in una corsa contro il tempo, il tutto in salsa JRPG. Quello di Persona 5 infatti è un carisma unico che ha pochi paragoni nel mondo dei videogiochi. Come capita spesso tra l'altro in questi universi giapponesi, c'è una ricchezza di dettagli e cose da fare che possono intrattenere anche per un centinaia d'ore se non oltre.

Tra le attività secondarie si riscontra quella dei consiglieri, dove Tae Takemi è uno degli esponenti più noti. La dottoressa dei vicoli, sadica ma bella, terrà compagnia al protagonista per tutta la durata necessaria. Luxlo ha portato questo personaggio con camice e vestito nel suo studio in una delle sue pose: questo cosplay di Tae Takemi sembra davvero uscito da Persona 5.

In totale, la serie di Persona ha venduto oltre 15 milioni di copie, magari questo numero aumenterà in futuro con altri seguiti oppure con l'apertura verso altre console.