Persona 5: il gioco Atlus a quota 2,7 milioni di copie vendute!

Esordito nel 2016 nel Sol Levante e nella primavera del 2017 nel Veccho Continente, Persona 5 è riuscito ad ottenere un notevole successo di critica e pubblico.

Solo poco tempo fa vi avevamo riportato di come il JRPG di Atlus avesse ampiamente superato i due milioni di copie vendute. In occasione dell'ufficializzazione dell'annuncio di Persona 5 Royal emergono ulteriori dettagli in merito. Tramite la scheda dedicata al nuovo titolo su Amazon Giappone, apprendiamo infatti che Persona 5, ad oggi, ha venduto in tutto il mondo circa 2,7 milioni di copie! Un risultato decisamente notevole per il gioco esordito su console di casa Sony.

Persona 5 è ora pronto a compiere un nuovo esordio sul mercato videoludico: la pubblicazione di Persona 5 Royal è infatti piuttosto vicina. Come già avvenuto per la versione originale, Atlus ha previsto due differenti date d'uscita per il JRPG. Quest'ultimo, infatti, sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 31 ottobre, mentre i videogiocatori occidentali potranno avere accesso a Persona 5 Royal solamente nel corso del 2020. Siete incuriositi da questa nuova incarnazione dell'iconico JRPG?



A conferma del successo ottenuto dal gioco Atlus, ricordiamo anche la recente introduzione di Joker in Super Smash Bros Ultimate: il protagonista di Persona 5 è infatti stato selezionato come lottatore DLC per il celebre picchiaduro Nintendo.