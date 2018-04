Persona 5 è il gioco giapponese preferito dei lettori di Famitsu

Famitsu ha lanciato un nuovo sondaggio ai suoi lettori, chiedendo di scegliere il loro gioco preferito realizzato da uno studio giapponese. In cima alla classifica troviamo Persona 5 , seguito sul podio dae dalla serie di

Di seguito riportiamo la classifica con i vento giochi giapponesi più votati dai lettori di Famitsu:

Persona 5 NieR: Automata Dark Souls series Monster Hunter: World The Legend of Zelda: Breath of the Wild Monster Hunter series Bloodborne Yakuza 0 Persona 4 Final Fantasy VII Chrono Trigger Metal Gear Solid 2 Persona 3 Metal Gear Solid 3 Super Mario Odyssey Metal Gear Solid Final Fantasy serie Nioh Okami Pokémon serie

Come possiamo vedere, Persona 5 si è confermato il gioco nipponico preferito dai lettori della rivista, con ottimi risultati anche per NieR Automata e la serie di Dark Souls. Quinta posizione per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con diverse entry anche per la serie di Metal Gear Solid e Final Fantasy. Quindicesima posizione per Super Mario Odyssey, con a chiudere il ventesimo posto riservato alla serie Pokemon.

Considerando l'importanza rivestita da un magazine come Famitsu in Giappone, questa classifica rimane molto interessante per inquadrare i gusti attuali del pubblico giapponese. Siete d'accordo con la top 20 che abbiamo riportato nella notizia? Notate qualche mancanza in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.