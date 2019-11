Da Persona 5 a Hollow Knight: quattro giochi da riscoprire a novembre con PS Now

Quattro giochi da recuperare assolutamente a novembre 2019 se siete abbonati al servizio PlayStation Now: da Persona 5 a Hollow Knight, passando per Fallout New Vegas.

Prosegue il percorso di espansione del catalogo di titoli disponibili per i giocatori abbonati al servizio di gioco in streaming targato Sony. Per supportarvi nella sua esplorazione, la Redazione di Everyeye vi presenta in un video quattro giochi di cui partire alla scoperta.

Tra i titoli citati troviamo Persona 5, ultimo capitolo della nota serie Atlus. Apprezzato da critica e pubblico, il JRPG teletrasporta il giocatore direttamente nelle strade di Tokyo, pronti a seguire le avventure dei Phantom Thieves. Il successo riscosso dalla produzione ha spinto Atlus ad ampliarne l'universo: recentemente, ad esempio, è stato pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

In attesa di scoprire quella che sarà la data di uscita di Hollow Knight Silksong, gli abbonati a PlayStation Now possono esplorare l'intrigante universo di Hollow Knight, apprezzato metroidvania sviluppato dai ragazzi di Team Cherry. Tra insetti di ogni genere e misteriosi reami, il titolo offre ai giocatori un vasto mondo da esplorare, corredato da segreti da scoprire.



I restanti titoli ve li lasciamo scoprire all'interno del nostro video dedicato: come da tradizione, lo trovate disponibile direttamente in apertura a questa news. Buona visione!