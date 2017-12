Persona 5: in arrivo nuovi dettagli per la serie animata il 24 dicembre

Alle ore 12:00 italiane del 24 dicembre,ospiterà un nuovo livestream di, la serie animata dedicata al quinto capitolo della nota saga Jrpg. Con l'occasione verranno svelati ulteriori dettagli sul progetto.

Ricordiamo che a occuparsi della serie animata di Persona 5 sarà A1-Pictures, lo stesso studio che ha lavorato agli anime di Persona 4: Golden e Persona 3, senza dimenticare il breve prologo animato che ha accompagnato il debutto giapponese dello stesso Persona 5. Per mantenere massima fedeltà con il gioco, i doppiatori originali di Persona 5 collaboreranno alla realizzazione della nuova serie animata in produzione.

Al momento non è chiaro se Persona 5: The Animation arriverà anche in Occidente, o se magari riceverà i sottotitoli in inglese in un secondo momento. Per saperne di più non rimane che attendere il livestream di Atlus programmato per il 24 dicembre: in cima alla notizia trovate un breve teaser trailer dell'evento.