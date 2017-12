Persona 5 in italiano: due fan al lavoro sulla traduzione nella nostra lingua

è uno dei videogiochi più venduti dell'anno, tuttavia la mancanza della localizzazione italiana non ha mancato di scatenare alcune polemiche nel nostro paese, che ha visto il gioco tradotto unicamente in lingua inglese. Da qualche tempo però due ragazzi stanno lavorando alla traduzione italiana di Persona 5

Il team ha aperto nei mesi scorsi una pagina Facebook relativa al progetto Persona 5 Mod ITA, che una volta concluso aggiungerà la lingua italiana alla versione PlayStation 3 del JRPG Atlus. Al momento i lavori sembrano fermi, in quanto lo staff non fornisce aggiornamenti da qualche settimana, speriamo che la traduzione possa riprendere il prima possibile.

I due autori invitano a contattarli su Facebook nel caso vogliate entrare a far parte del team dando una mano nel processo di traduzione in italiano di Persona 5. In apertura trovate un video di test con una prima bozza della localizzazione.