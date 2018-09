Persona 5 in offerta a prezzo speciale su Amazon e PlayStation Store

Persona 5 di Atlus è oggi in offerta (in versione PlayStation 4) su Amazon.it e in formato digitale su PlayStation Store, due occasioni decisamente interessanti per acquistare uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni.

Persona 5 su Amazon

Amazon.it offre l'edizione standard di Persona 5 al prezzo di 31.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio pari 38 euro (54%) sul costo di listino.

Persona 5 su PlayStation Store

Sul PlayStation Store è invece disponibile in formato digitale la Ultimate Edition al prezzo di 29.99 euro (anzichè 99.99 euro, ulteriore sconto del 5% per gli abbonati Plus): questa ricca edizione include il gioco completo, tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi speciali, lo Healing Item Set, lo Skill Card Set, la traccia audio giapponese e un nuovo livello di difficoltà (Merciless).

Davvero un bel momento per acquistare Persona 5, non trovate?