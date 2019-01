Persona 5 in pixel art: come sarebbe stato su Game Boy Advance?

L'annuncio di Persona 5 R ha solleticato le fantasie di milioni di appassionati e Sea Handler, noto artista specializzato in demake di videogiochi, ha provato a reimmaginare l'iconico JRPG di Atlus in un'ipotetica versione in pixel art per Game Boy Advance.

I finti scatti di gioco del demake di Persona 5 per la gloriosa console portatile di Nintendo rielaborano l'interfaccia, i modelli dei protagonisti e le scene di combattimento sulla scorta delle limitate risorse hardware di GBA. Il risultato dell'esperimento artistico condotto da Sea Handler è la squisita galleria immagini che trovate in calce alla notizia.

Se si fossero cimentati con questo rétro-porting, immagina l'autore di questo singolare progetto fan made, gli sviluppatori nipponici avrebbero di certo optato per un impianto grafico e tecnico diverso da quello che ha contraddistinto il capolavoro ruolistico del 2017 per PS4: tra kolossal come Fire Emblem, Sword of Mana o Final Fantasy IV, di certo non avrebbero avuto problemi nello scegliere il titolo a cui ispirarsi per garantire un'esperienza di gioco e narrativa soddisfacente ai propri utenti.

Prima di lasciarvi alle immagini di questo simpatico demake, vi riproponiamo le recenti dichiarazioni di Sean Mullen sulle difficoltà incontrate dal Localization Team di SEGA per tradurre dal giapponese all'inglese la titanica mole di dialoghi e di testi di Persona 5.