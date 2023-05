Persona 5: la maschera della volpe in un cosplay di Yusuke Kitagawa al femminile

Considerato da molti come il JRPG migliore della scorsa generazione, e per altri anche uno dei più riusciti di sempre, anche a distanza di anni dall'uscita Persona 5 continua a entusiasmare gli appassionati grazie alla sua versione migliorata Royale.

Pare che presto i videogiocatori potranno tornare nell'universo narrativo della saga di giochi di ruolo sviluppata da Atlus. Un leak ha svelato uno spezzone di gameplay di Persona 3 Remake, ma al momento non si hanno ancora certezze a tal proposito. Dunque, l'unico modo per immergersi nelle atmosfere del franchise è tornare in Persona 5 Royale.

Da non molto un DLC di Persona 5 che costava 60 euro è divenuto gratuito per tutti. Quale scusa migliore per tornare al fianco dei Phantom Thieves of Hearts? Questa magistrale interpretazione della cosplayer Valf Izzy potrebbe esserlo.

In questo cosplay di Yusuke Kitagawa da Persona 5 gender alternative il pubblico si ritrova al fianco dello studente del dipartimento di belle arti della Kosei High School. Alla perenne ricerca dell'estetica, in questa sua interpretazione al femminile si presenta come sempre composto ed elegante. Nel Metaverso utilizza il nome in codice di "Fox" e tra le sue sue mani troviamo proprio una maschera di volpe. Yusuke non indossa l'uniforme regolamentare della Kosei e la frangia che distingue i suoi capelli blu scuro quasi copre l'occhio sinistro.