Persona 5 menzionato in un tweet di Xbox Game Pass: novità in arrivo?

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato la succosa lista di giochi che nel corso del mese corrente andranno ad aggiungersi al già folto catalogo di Xbox Game Pass.

Commentando tra uno scherzo e l'altro l'annuncio delle new entry con i fan, il profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass si è lasciato sfuggire un post parecchio sospetto, che non ha mancato di accendere le speranze degli utenti del servizio di gaming on demand. Come potete notare in chiusura di notizia, il social media manager della casa di Redmond ha esplicitamente citato Persona 5 all'interno di una discussione goliardica che vedeva protagonista la serie di Yakuza, un'altra delle serie di successo di SEGA.

Certamente potrebbe essersi trattato di uno scherzo (in tal caso leggermente sadico) rivolto a quei giocatori che da tempo immemore chiedono che Persona 5 abbandoni lo status di esclusiva PlayStation per raggiungere altre piattaforme come il PC, Xbox e Nintendo Switch. Chissà, però, che invece non si tratti di un sottile indizio in vista di interessanti novità riguardanti il titolo di Atlus, dal momento che il tweet è stato ricondiviso anche dal leaker Idle Sloth.

Le richieste dei fan, come potete notare scorrendo i commenti al tweet, sono davvero numerose e pressanti, e Microsoft ha ribadito a più riprese negli ultimi mesi di come voglia rafforzare i suoi rapporti con le compagnie nipponiche ed in generale il mercato orientale. Naturalmente vi invitiamo a prendere con cautela quanto riportato dal momento che si tratta di semplici speculazioni, e vi raccomandiamo di attendere eventuali aggiornamenti ufficiali da parte di Microsoft.