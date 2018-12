Persona 5 su Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime dice la sua

L'annuncio di Joker, protagonista di Persona 5, come personaggio aggiuntivo di Super Smash Bros. Ultimate ha fatto volare in alto l'immaginazione dei giocatori in possesso di Nintendo Switch. Sono in tanti adesso a sperare nell'arrivo del J-RPG sulla console ibrida, ed a ragione anche. Tuttavia, non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale.

Persona 5 arriverà davvero su Switch? La redazione di IGN ha provato a chiederlo al boss di Nintendo America in persona, Reggie Fils-Aime. L'esecutivo, purtroppo, non ha fornito una risposta chiara a questa domanda, ma ha illustrato in maniera chiara il modus operandi della casa di Kyoto: "Lo sapete, non posso dire nulla al riguardo. Tuttavia, dal nostro punto di vista, siamo stati chiari. Vogliamo tutti i migliori contenuti, tutti i migliori sviluppatori. Il nostro lavoro, quindi, è quello far aumentare la base installata di Nintendo Switch e il numero di giocatori. Quando ciò accadrà, gli sviluppatori vedranno l'opportunità".

Il lavoro di Nintendo, quindi, è quello di rendere la sua piattaforma appetibile agli sviluppatori. A giudicare dal numero elevato di terze parti arrivate su Switch in questi anni, possiamo senza dubbio dire che ci sta riuscendo. Non è escluso che ciò possa accadere anche per Persona 5, anche se al momento non c'è alcuna certezza al riguardo.