Persona 5 è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Da oggi e fino al prossimo 8 febbraio, Persona 5 diè in offerta sul PlayStation Store. Il gioco potrà essere acquistato in edizione Standard e Ultimate a prezzo ridotto solamente per questa settimana.

La Standard Edition costa ora 29.99 euro, ben più conveniente invece la Ultimate Edition proposta a 39.99 euro anzichè 99.99 euro, con un risparmio pari al 60% sul prezzo di listino. Questa ricca eedizione include il gioco completo, tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi speciali, la traccia audio giapponese, il livello di difficoltà Merciless e i DLC Healing Item Set e Skill Card Set.

La promozione su Persona 5 è attualmente in corso e terminerà l'8 febbraio alle 12:59, ora italiana. Approfitterete di questa offerta per acquistare il JRPG di Atlus?