Persona 5 e oltre, Atlus pensa al futuro e lancia sondaggio: più giochi su console Xbox?

Dopo l'enorme successo riscosso da Persona 5, Atlus ha ampliato il proprio impegno sulla serie, proponendo una vasta selezione di produzioni correlate all'epopea dei Ladri di Cuori.

Dopo il gioco originale, i Phantom Thieves hanno ad esempio trovato spazio nella ricca riedizione del JRPG, con Persona 5: Royal, o nel sequel in stile Action di Persona 5: Strikers. Contestualmente, si è generata nel pubblico una notevole attesa in merito all'annuncio di Persona 6, mentre i team di casa Atlus proseguono i lavori anche sull'altrettanto attesa esclusiva Nintendo Switch, con Shin Megami Tensei V confermato per il 2021.

Nell'ambito di questo programma di crescita, il colosso nipponico sembra star riponendo particolare attenzione anche in un piano di ampliamento delle piattaforme supportate. Ad esempio, Persona 5 Strikers ha trovato spazio anche su PC sin dal Day One. Su questo fronte, ha di recente destato particolare interesse l'invio del consueto sondaggio annuale di Atlus ai giocatori giapponesi. All'interno di quest'ultimo, infatti, per la prima volta, viene menzionata anche la possibilità di far approdare porting o nuovi titoli anche sulle console verdecrociate. Una eventualità in merito alla quale la software house ha deciso di chiedere il parere degli appassionati.

Da tempo Microsoft guarda con particolare interesse al mondo dello sviluppo videoludico del Sol Levante: che tra le Terze Parti nipponiche pronte a supportare con vigore Xbox Series X possa essere in arrivo anche Atlus? Per saperne di più, non resta che attendere!