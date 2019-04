Persona 5 a quota 2.4 milioni, rinviato l'arrivo di Joker in Super Smash Bros Ultimate?

Persona 5 festeggia in questi giorni il secondo anniversariodel lancio in Occidente e per l'occasione il direttore Naoto Hiraoka ha rivelato a Persona Central di essere molto soddisfatto del successo riscosso dal suo ultimo progetto.

Il gioco ha raggiunto quota 2.4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, dato aggiornato a gennaio 2019 e in continuo aumento, considerando che Persona 5 sta continuando a vendere bene in tutti i principali mercati occidentali, mentre in Giappone il titolo ha terminato la sua corsa commerciale già da qualche tempo. Atlus ha annunciato la scorsa settimana Persona 5 The Royal, inoltre presto avremo dettagli su Persona 5S, titolo provvisorio per indicare la probabile conversione per Nintendo Switch.

Altra notizia riguarda il possibile rinvio dell'arrivo di Joker in Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch: inizialmente si parlava di una disponibilità prevista per il mese di aprile ma la casa di Kyoto ha recentemente aggiornato le grafiche del Season Pass sostituendo "April" con un generico "Approaching", traducibile come "In Avvicinamento".

Non ci resta che attendere per saperne di più, è certo che Persona 5 sia diventato in pochi anni uno dei titoli più interessanti ed acclamati, non solo tra gli amanti dei JRPG...