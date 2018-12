Persona 5 R annunciato ufficialmente da Atlus: ecco il primo teaser trailer

Le indiscrezioni dei giorni scorsi trovano conferma nell'annuncio ufficiale di Persona 5 R da parte di Atlus. La versione Reloaded dell'iconico JRPG dedicato ai Phantom Thieves verrà commercializzata nel 2019.

L'annuncio di Persona 5 R è accompagnato da un breve teaser trailer ambientato tra i grattacieli di Shibuya, lo stesso che potete ammirare in calce a questa notizia.

Le informazioni forniteci dalla cartellonistica e dai maxischermi digitali che dominano la piazza del famoso quartiere di Tokyo rimandano al mese di marzo ogni comunicazione ulteriore riguardante questo progetto, senza cioè chiarire la natura del titolo (si tratterà di una remaster o di un gioco inedito?) o la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce nel corso del prossimo anno (anche se possiamo dare praticamente per certa la versione PlayStation 4).

Le fittizie insegne elettroniche di Shibuya osservabili nel teaser trailer di P5R, comunque, anticipano l'annuncio di "nuovi progetti" da parte di Atlus per tutto il 2019: questi ultimi dovrebbero essere pubblicati anche in Occidente, come suggerito dall'utilizzo della lingua inglese e dei caratteri dell'alfabeto latino per veicolare questo messaggio.

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, scopriremo cosa bolle in pentola e capiremo quali sono i piani di Atlus in merito a Persona 5 R e ai misteriosi progetti che vi graviteranno attorno.